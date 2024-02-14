Источник: Денис Глушаков может продолжить карьеру в казахстанской команде

Российский футболист Денис Глушаков может продолжить карьеру в казахстанской команде, сообщает Metaratings.

По информации источника, представители Глушакова контактировали с клубом из Казахстана, когда полузащитник пребывал на зимних сборах «Ростова». Игрок получил обратную связь, но тогда предпочёл остаться в расположении южной команды.

Напомним, этой зимой 37-летний Глушаков покинул костромской «Спартак» и присоединился к «Ростову» для прохождения зимних учебно-тренировочных сборов. В первом матче Зимнего кубка РПЛ Валерий Карпин выпустил российского полузащитника на весь второй тайм встречи с «Шабаб Аль-Ахли» (3:1). Глушаков провёл с «Ростовом» два сбора, после чего клуб объявил об отъезде игрока. Сейчас Денис пребывает в статусе свободного агента.