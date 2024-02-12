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Президент «Урала» ответил, готов ли клуб подписать Глушакова

Президент «Урала» ответил, готов ли клуб подписать Глушакова
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Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о возможном подписании российского полузащитника Дениса Глушакова. Функционер заявил, что екатеринбуржцы не готовы к этой сделке.

«Глушаков где только не играл после «Спартака». Нет, мы не готовы подписать его», — приводит слова Иванова Legalbet.

Напомним, этой зимой 37-летний Глушаков покинул костромской «Спартак» и присоединился к «Ростову» для прохождения зимних учебно-тренировочных сборов. В первом матче Зимнего кубка РПЛ Валерий Карпин выпустил российского полузащитника на весь второй тайм матча с «Шабаб Аль-Ахли» (3:1). Глушаков провёл с «Ростовом» два сбора, после чего клуб объявил об отъезде игрока. Сейчас Денис пребывает в статусе свободного агента.

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