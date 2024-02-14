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«Ливерпуль» может подписать Кьезу летом — Tuttosport

«Ливерпуль» может подписать Кьезу летом — Tuttosport
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Английский «Ливерпуль» может подписать футболиста итальянского «Ювентуса» Федерико Кьезу в летнее трансферное окно, сообщает Tuttosport.

Напомним, ранее сообщалось, что туринская команда готова расстаться с Кьезой и Филипом Костичем летом 2024 года.

В текущем сезоне на счету Кьезы 20 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Контракт Федерико Кьезы с туринским клубом действует до конца июня 2025 года. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 50 млн.

На данный момент после 24 сыгранных матчей английской Премьер-лиги «Ливерпуль» является лидером чемпионата с 54 очками.

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