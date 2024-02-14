«Ювентус» открыт к продаже Кьезы и Костича

Вингеры «Ювентуса» Федерико Кьеза и Филип Костич могут покинуть туринский клуб в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Руди Галетти в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство «бьянконери» открыто к продаже обоих атакующих футболистов. Если клуб получит приемлемое финансовое предложение по игрокам, то не будет препятствовать их уходу.

В текущем сезоне на счету Кьезы 20 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Костич провёл 23 игры и сумел оформить четыре ассиста.

Контракт Кьезы с туринским клубом действует до конца июня 2025 года, в то время как трудовое соглашение Костича рассчитано до конца сезона-2025/2026. Ориентировочная стоимость футболистов, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн и € 12 млн соответственно.