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«Ювентус» открыт к продаже Кьезы и Костича

«Ювентус» открыт к продаже Кьезы и Костича
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Вингеры «Ювентуса» Федерико Кьеза и Филип Костич могут покинуть туринский клуб в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Руди Галетти в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство «бьянконери» открыто к продаже обоих атакующих футболистов. Если клуб получит приемлемое финансовое предложение по игрокам, то не будет препятствовать их уходу.

В текущем сезоне на счету Кьезы 20 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Костич провёл 23 игры и сумел оформить четыре ассиста.

Контракт Кьезы с туринским клубом действует до конца июня 2025 года, в то время как трудовое соглашение Костича рассчитано до конца сезона-2025/2026. Ориентировочная стоимость футболистов, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн и € 12 млн соответственно.

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