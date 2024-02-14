Экс-игрок ЦСКА Кусов: Гогниев постоянно прогрессирует в профессии

Бывший футболист московского ЦСКА Алан Кусов заявил, что российский специалист Спартак Гогниев постоянно прогрессирует в профессии и у него есть все качества для этого.

«Гогниев меня удивил как тренер. Знаю его с детства, не ожидал, что он будет настолько хорош. У него есть все нужные качества, он постоянно прогрессирует в профессии. Он самый подходящий тренер для «Алании».

Я не имею в виду, что лучше поставить Гогниева вместо Калешина, но Спартак много добился с командой. Считаю, что Гогниев достоин работать в Премьер-Лиге. В «Химках» не получилось по стечению обстоятельств. Мне кажется, он ещё себя проявит», — приводит слова Кусова Metaratings.

Гогниев в качестве главного тренера работал в «Химках», «Спартаке» из Владикавказа и «Алании».