Денис Давыдов: как тренер Гогниев очень хороший, просто он своеобразный человек

Бывший нападающий «Химок» Денис Давыдов поделился мнением о Спартаке Гогниеве, ранее возглавлявшем подмосковную команду.

«Я его очень сильно уважаю. Да, у него я не играл, он меня отправил во второй состав. Но мне нравились его тренировки, всё динамично, всё футбольное. Просто он своеобразный человек. Как тренер он очень хороший. А то, что я не играл, — так бывает», — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

Напомним, Давыдов находился в системе подмосковного клуба с июля 2022 года по июль 2023 года. За основной состав «Химок» нападающий провёл один матч, не отметившись результативными действиями.

Всего за свою карьеру Давыдов также успел поиграть за московский «Спартак», чешскую «Младу-Болеслав», за «Спартак» из Юрмалы, «Пари НН», ЦСКА София, «Томь», и «Знамя Труда». В последнее время форвард выступает в Медиалиге.