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«Реал Сосьедад» впервые проиграл в этом розыгрыше Лиги чемпионов

«Реал Сосьедад» впервые проиграл в этом розыгрыше Лиги чемпионов
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«Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, впервые в этом сезоне проиграл матч Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
14 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
1:0 Мбаппе – 58'     2:0 Баркола – 70'    

Напомним, 15 февраля проходил первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались французский «ПСЖ» и испанский «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу французов.

Для гостей это поражение стало первым на турнире. На групповом этапе команда Альгуасиля провела шесть матчей, в которых баски трижды сыграли вничью (дважды с «Интером» и один раз с австрийским клубом «Ред Булл Зальцбург») и одержали три победы (дважды переиграли «Бенфику» и на выезде обыграли «Ред Булл Зальцбург»).

Ответная встреча между «Реалом Сосьедад» и «ПСЖ» состоится на «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания) 5 марта.

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