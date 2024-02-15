«Реал Сосьедад» не забивает в пяти матчах подряд во всех турнирах впервые с 1973 года

«Реал Сосьедад» не забил в сегодняшнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором команде Альгуасиля противостоял французский «ПСЖ». Этот матч стал пятым подряд в безголевой серии басков во всех турнирах. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, «Реал Сосьедад» не забивает в пяти матчах подряд впервые с 1973 года. В сегодняшней игре баскская команда ни разу не пробила в створ ворот соперников.

Отметим, российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян, который начал матч на скамейке запасных, появился на поле на 66-й минуте игры. Хавбек сделал 9/9 точных передач (4/4 в финальную треть — 100% точность), выиграл одно единоборство и совершил один перехват.

Ответная встреча между «Реалом Сосьедад» и «ПСЖ» состоится на «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания) 5 марта.