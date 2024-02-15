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Тухель ответил на вопрос о своём будущем в «Баварии» после поражения в матче с «Лацио»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос о своём будущем в клубе после сенсационного поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» (0:1).

«Беспокоюсь ли о своём будущем? Нет», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что «Бавария» впервые проиграла «Лацио». Ранее мюнхенцы одержали две победы подряд.

Напомним, Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2025 года.

Ответный матч между «Баварией» и «Лацио» состоится 5 марта.

В чемпионате Германии «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив 50 очков. От лидирующего «Байера» команда отстаёт на пять очков.

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