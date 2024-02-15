Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Бавария» из-за глупости отлетела от аутсайдера пары

По ходу первого тайма многие болельщики наверняка уснули. Во-первых, из-за позднего времени. Во-вторых, футбол был не слишком-то ярким. Суммарно команды еле-еле наиграли на половину ожидаемого гола: 0,16 xG у «Лацио» и 0,39 xG у «Баварии». А ещё всего раз пробили в створ (спасибо хозяевам). Маурицио Сарри в лучших итальянских традициях слишком насытил оборону, и для немцев это стало проблемой: на флангах были активны Зане и Мусиала, раздавал много длинных передач Киммих, интересно забегал Кейн, но обороне римлян было на это плевать.

Тем не менее пара шансов «Баварии» заслуживают, чтобы о них рассказали. Во-первых, баварцы классно разыграли штрафной с ложным забеганием Кейна: после перепасовки Горецки и Мюллера Томас оставил мяч Зане, и Лерой опасно закрутил рядом со штангой. Во-вторых, Кейн забежал в штрафную и отдал влево на Мусиалу, который с ходу зарядил выше ворот. Просто оцените шедевральную комбинацию перед этим: не каждый день увидишь две передачи пяткой за несколько секунд.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Под конец тайма гости просто заперли «Лацио» на своей половине поля и не давали сопернику коснуться мяча. Всё без толку.

«Лацио» — «Бавария» — 1:0 Фото: Danilo Di Giovanni/Getty Images

Чтобы игра раскрылась, «Баварии» нужен был гол. Вместо этого она чуть ли не сразу после возобновления встречи едва не пропустила: Исаксен, как сказал бы Геннадий Орлов, нашёл щёлочку в обороне чемпиона Германии и шмыгнул туда, выскочив один на один с Нойером. Мануэль грамотно сократил дистанцию и отразил удар датчанина низом.

Никакие выводы мюнхенцы не сделали, так что ещё один провал в их обороне уже привёл к голу. А бонусом ещё и к красной карточке. На 67-й минуте «Лацио» убежал в контратаку, Иммобиле на дриблинге вошёл в штрафную и вроде бы передержал мяч, но, как оказалось, всё сделал правильно: отпасовал на Исаксена, и тому во время попытки пробить открытыми шипами влетел в ногу Юпамекано. Гениальное решение, правда? Французский арбитр Франсуа Летексье без промедлений удалил соотечественника. Чиро с 11-метрового не промазал, разведя по разным углам мяч и Нойера. Ну и кто тут теперь фаворит?

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Футболисты «Лацио» поняли, что одного гола им мало, и организовали ещё несколько подходов. Баварцы, даже в меньшинстве, с поражением также не смирились и лезли вперёд: 61% владения говорит о многом. Тем не менее сделать им это пришлось, ведь матч так и закончился минимальной победой хозяев. По игре «Бавария» поражения не заслужила. Вероятно, именно об этом скажет Томас Тухель в случае увольнения. А оно вполне реально, если немецкий клуб останется без четвертьфинала.