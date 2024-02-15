Ходжсон может покинуть «Кристал Пэлас» после шести лет в клубе, команду возглавит Гласнер

Австрийский специалист Оливер Гласнер близок к тому, чтобы возглавить клуб английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «орлы» находятся на финальной стадии переговоров с Гласнером. Боссы клуба были недовольны последними результатами команды и решили подыскать замену нынешнему наставнику Рою Ходжсону. Ожидается, что представители «Кристал Пэлас» окончательно согласуют контракт с австрийцем в ближайшие несколько дней.

Напомним, Ходжсон возглавляет «Кристал Пэлас» с 2017 года. В 2022 году специалист ненадолго покидал лондонскую команду для работы с «Уотфордом». Гласнер, в свою очередь, на данный момент находится без клуба. На протяжении тренерской карьеры 49-летний специалист возглавлял такие команды, как «Рид», ЛАСК, «Вольфсбург» и «Айнтрахт». С франкфуртцами Гласнер выиграл Лигу Европы — 2021/2022.