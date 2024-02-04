Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, сколько готов заплатить «Сити» за трансфер вингера «Кристал Пэлас» Олисе

Стало известно, сколько готов заплатить «Сити» за трансфер вингера «Кристал Пэлас» Олисе
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Сити» готов предложить «Кристал Пэлас» $ 60 млн (€ 69 млн) за покупку 22-летнего вингера Майкла Олисе. Об этом сообщает City Xtra со ссылкой на журналиста Алана Никсона в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Олисе сомневается в целесообразности перехода в «Манчестер Сити», поскольку переживает, что не будет получать в команде Хосепа Гвардиолы достаточное количество игрового времени. Однако подчёркивается, что испанский специалист рассчитывает на французского вингера и готов дать ему необходимое игровое время.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что «Кристал Пэлас» требует за Олисе сумму в € 50 млн.

В нынешнем сезоне вингер принял участие в 11 матчах в АПЛ, в которых он отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Материалы по теме
Вингер «Кристал Пэлас» Олисе откажется от перехода в «Челси» ради «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android