Стало известно, сколько готов заплатить «Сити» за трансфер вингера «Кристал Пэлас» Олисе

«Манчестер Сити» готов предложить «Кристал Пэлас» $ 60 млн (€ 69 млн) за покупку 22-летнего вингера Майкла Олисе. Об этом сообщает City Xtra со ссылкой на журналиста Алана Никсона в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Олисе сомневается в целесообразности перехода в «Манчестер Сити», поскольку переживает, что не будет получать в команде Хосепа Гвардиолы достаточное количество игрового времени. Однако подчёркивается, что испанский специалист рассчитывает на французского вингера и готов дать ему необходимое игровое время.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что «Кристал Пэлас» требует за Олисе сумму в € 50 млн.

В нынешнем сезоне вингер принял участие в 11 матчах в АПЛ, в которых он отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.