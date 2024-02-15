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Президент «Торпедо» Волнушкин: команда строится под задачу выхода в РПЛ

Президент «Торпедо» Волнушкин: команда строится под задачу выхода в РПЛ
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Президент «Торпедо» Александр Волнушкин заявил, что команда строится под задачу выхода в Российскую Премьер-Лигу.

«В это трансферное окно стоит цель развития команды. Мы смотрим не только в горизонт этого сезона, но и гораздо шире. Мы расширяем как ротацию, так и будем приглашать отдельных футболистов, которые усилят здесь и сейчас. Команда строится под задачу выхода в РПЛ. Другой задачи стоять у нас не может. Мы оставляем костяк состава, который был сформирован до нас. Мы делаем ротационные мероприятия, приглашаем молодых ребят проявить себя. Смотрим на игроков, которые смогут нас усилить. 22-го числа у нас закрывается трансферное окно, тогда будут подведены итоги», — сказал Волнушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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