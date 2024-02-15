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Агент Кади: у моего клиента не было мыслей об уходе из «Краснодара»

Агент Кади: у моего клиента не было мыслей об уходе из «Краснодара»
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Агент Хелсио Алиск, представляющий интересы хавбека «Краснодара» Кади Боржеса, заявил, что у его клиента отсутствует желание покидать «быков», несмотря на небольшое количество игрового времени в нынешнем сезоне.

«Кади не так много играл в первой части РПЛ, но у него не было мыслей об уходе из «Краснодара». Уверен, во второй части он сделает всё, чтобы клуб завоевал чемпионский титул», — приводит слова Алиска «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Кади принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. В общей сложности 27-летний хавбек провёл на поле 828 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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