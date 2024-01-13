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Агент: к Кади был интерес из Саудовской Аравии, он не планирует покидать «Краснодар» зимой

Агент: к Кади был интерес из Саудовской Аравии, он не планирует покидать «Краснодар» зимой
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Хелсио Алиск, агент бразильского полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, рассказал, что футболист останется в «Краснодаре» этой зимой, несмотря на интерес нескольких клубов из Саудовской Аравии.

«Кади не планирует покидать «Краснодар» этой зимой. К нему был интерес нескольких клубов из Саудовской Аравии. Я уверен, что весной Кади поможет «Краснодару» в борьбе за чемпионство и вернёт место в стартовом составе», — приводит слова Алиска Metaratings.

Напомним, по итогам прошедшей части сезона Боржес принял участие в 21 матче в составе «быков» во всех официальных турнирах. Футболист отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей в этих встречах. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость Кади — € 3,5 млн.

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