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«Брага» — «Карабах»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 23:00

«Брага» — «Карабах»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 23:00
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Сегодня, 15 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором встретятся португальская «Брага» и азербайджанский «Карабах». Игра пройдёт на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» в Браге. В качестве главного арбитра встречи выступит Мортен Крог.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . 1/16 финала. 1-й матч
15 февраля 2024, четверг. 23:00 МСК
Брага
Брага, Португалия
Не начался
Карабах
Агдам, Азербайджан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, «Брага» играет в 1/16 финала данного турнира, поскольку заняла третье место в группе С в Лиге чемпионов. В свою очередь, «Карабах» квалифицировался в 1/16 финала Лиги Европы, так как занял второе место в группе H этого соревнования.

Ответный матч между командами состоится 22 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по московскому времени.

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