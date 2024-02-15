Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — Ренн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ветеран сборной Парагвая Кардосо рассказал, каким ему запомнился Валерий Карпин

Ветеран сборной Парагвая Кардосо рассказал, каким ему запомнился Валерий Карпин
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной Парагвая Оскар Кардосо поделился воспоминаниями об игровой карьере главного тренера сборной России Валерия Карпина. Напомним, Россия и Парагвай 25 марта проведут товарищеский матч.

«Я не очень хорошо помню Валерия, но смотрел много видео с его участием. Он был отличным полузащитником и постоянно угрожал воротам соперника», — сказал Кардосо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В 2024 году Кардосо провёл пять матчей в первом дивизионе чемпионата Парагвая за «Либертад», все — в стартовом составе с капитанской повязкой, забил два гола. В последний раз за сборную Парагвая Кардосо выходил в ноябре 2023 года — на замену против команды Колумбии.

В Европе Кардосо выступал за португальскую «Бенфику», турецкий «Трабзонспор» и греческий «Олимпиакос».

Материалы по теме
Легенда парагвайского футбола Кардосо поделился ожиданиями от матча со сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android