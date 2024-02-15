Ветеран сборной Парагвая Кардосо рассказал, каким ему запомнился Валерий Карпин

Нападающий сборной Парагвая Оскар Кардосо поделился воспоминаниями об игровой карьере главного тренера сборной России Валерия Карпина. Напомним, Россия и Парагвай 25 марта проведут товарищеский матч.

«Я не очень хорошо помню Валерия, но смотрел много видео с его участием. Он был отличным полузащитником и постоянно угрожал воротам соперника», — сказал Кардосо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В 2024 году Кардосо провёл пять матчей в первом дивизионе чемпионата Парагвая за «Либертад», все — в стартовом составе с капитанской повязкой, забил два гола. В последний раз за сборную Парагвая Кардосо выходил в ноябре 2023 года — на замену против команды Колумбии.

В Европе Кардосо выступал за португальскую «Бенфику», турецкий «Трабзонспор» и греческий «Олимпиакос».