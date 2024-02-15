«Шахтёр» вырвал ничью у «Марселя» на 90+3-й минуте матча 1/16 финала Лиги Европы

Сегодня, 15 февраля, состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором встречались «Шахтёр» и «Марсель». Команды играли на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге, Германия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом (Бельгия). Стартовый свисток прозвучал в 20:45 мск. Матч завершился вничью — 2:2.
В первом тайме команды не смогли порадовать болельщиков забитыми мячами. На 64-й минуте габонский нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг вывел свою команду вперёд. Однако номинальным хозяевам поля понадобилось лишь четыре минуты, чтобы сравнять счёт. Забитый мяч – в активе защитника Николая Матвиенко. На 90-й минуте Илиман Ндиайе вновь вывел «Марсель» вперёд. На 90+3-й минуте Эгиналдо вырвал ничью для «Шахтёра».
Ответная встреча между этими командами состоится 22 февраля. Команды будут играть на стадионе «Велодром» в Марселе, Франция. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
- 15 февраля 2024
-
23:51
-
23:43
-
23:35
-
23:31
-
23:20
-
23:18
-
23:10
-
22:55
-
22:52
-
22:45
-
22:43
-
22:42
-
22:18
-
22:13
-
21:56
-
21:53
-
21:41
-
21:34
-
21:25
-
21:06
-
21:04
-
21:01
-
20:48
-
20:39
-
20:27
-
20:25
-
20:19
-
20:04
-
20:00
-
20:00
-
19:57
-
19:51
-
19:36
-
19:34
-
19:30