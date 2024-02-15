Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — Ренн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Шахтёр» вырвал ничью у «Марселя» на 90+3-й минуте матча 1/16 финала Лиги Европы

«Шахтёр» вырвал ничью у «Марселя» на 90+3-й минуте матча 1/16 финала Лиги Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 15 февраля, состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором встречались «Шахтёр» и «Марсель». Команды играли на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге, Германия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом (Бельгия). Стартовый свисток прозвучал в 20:45 мск. Матч завершился вничью — 2:2.

Лига Европы . 1/16 финала. 1-й матч
15 февраля 2024, четверг. 20:45 МСК
Шахтёр
Украина
Окончен
2 : 2
Марсель
Марсель, Франция
0:1 Обамеянг – 64'     1:1 Матвиенко – 68'     1:2 Ндиайе – 90'     2:2 Эгиналдо – 90+3'    

В первом тайме команды не смогли порадовать болельщиков забитыми мячами. На 64-й минуте габонский нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг вывел свою команду вперёд. Однако номинальным хозяевам поля понадобилось лишь четыре минуты, чтобы сравнять счёт. Забитый мяч – в активе защитника Николая Матвиенко. На 90-й минуте Илиман Ндиайе вновь вывел «Марсель» вперёд. На 90+3-й минуте Эгиналдо вырвал ничью для «Шахтёра».

Ответная встреча между этими командами состоится 22 февраля. Команды будут играть на стадионе «Велодром» в Марселе, Франция. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Лига Европы . 1/16 финала. 2-й матч
22 февраля 2024, четверг. 23:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Не начался
Шахтёр
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная сетка Лиги Европы
Материалы по теме
«Шахтёр» не продал Судакова зимой за € 40 млн и надеется выручить € 150 млн летом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android