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Экс-игрок «Сити» Данило: тактические занятия Гвардиолы — это уроки в институте футбола

Экс-игрок «Сити» Данило: тактические занятия Гвардиолы — это уроки в институте футбола
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Бывший защитник «Манчестер Сити» Данило Луис да Силва, ныне выступающий в составе «Ювентуса», поделился впечатлениями от работы с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой.

«Гвардиола уникален: его интеллект, размышления о футболе, тайм-менеджмент во время матчей, наполнение пространства, работа с игроками. Его подход заставляет 95% команды думать так же, как и он.

Он является человеком, который много учится, заботится о деталях и заставляет всех верить в него. Каждое тактическое занятие, которое мы проводили в кинозале «Манчестер Сити», было, как мы это называли с Фернандиньо, уроком в институте футбола. Это заставляет меня гордиться», — приводит слова Данило Calciomercato.com.

Напомним, Данило выступал за манкунианцев с 2017 по 2019 год. За этот период он принял участие в 60 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.

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