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«Аякс» повторил клубный антирекорд в еврокубках

«Аякс» повторил клубный антирекорд в еврокубках
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В первом матче 1/16 финала Лиги конференций «Аякс» в домашних стенах сыграл вничью с норвежским «Будё-Глимтом» со счётом 2:2. Команда из Амстердама пропустила в десятом матче кряду в европейских турнирах, тем самым, повторила клубный антирекорд по количеству матчей подряд, в которых клуб пропускал.

Лига конференций . 1/16 финала. 1-й матч
15 февраля 2024, четверг. 23:00 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
2 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
0:1 Грёнбек – 16'     0:2 Грёнбек – 63'     1:2 ван ден Бомен – 90+1'     2:2 Бергёйс – 90+7'    
Удаления: нет / Бёртуфт – 90'

Отметим, впервые подобное случилось с «Аяксом» в период с декабря 2019 года по февраль 2021 года.

Напомним, в этой встрече дубль оформил полузащитник норвежского клуба Альберт Грёнбек. В составе «Аякса» отличились хавбеки Бранко ван ден Бомен и Стивен Бергёйс. «Аякс» отыгрался, проигрывая норвежской команде со счётом 0:2. Игрок «Будё-Глимта» Один Бёртуфт пропустит второй матч между командами из-за красной карточки, которую игрок получил на 90-й минуте матча.

Ответный матч состоится 22 февраля в Норвегии.

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