«Аякс» повторил клубный антирекорд в еврокубках

В первом матче 1/16 финала Лиги конференций «Аякс» в домашних стенах сыграл вничью с норвежским «Будё-Глимтом» со счётом 2:2. Команда из Амстердама пропустила в десятом матче кряду в европейских турнирах, тем самым, повторила клубный антирекорд по количеству матчей подряд, в которых клуб пропускал.

Отметим, впервые подобное случилось с «Аяксом» в период с декабря 2019 года по февраль 2021 года.

Напомним, в этой встрече дубль оформил полузащитник норвежского клуба Альберт Грёнбек. В составе «Аякса» отличились хавбеки Бранко ван ден Бомен и Стивен Бергёйс. «Аякс» отыгрался, проигрывая норвежской команде со счётом 0:2. Игрок «Будё-Глимта» Один Бёртуфт пропустит второй матч между командами из-за красной карточки, которую игрок получил на 90-й минуте матча.

Ответный матч состоится 22 февраля в Норвегии.