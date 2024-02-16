Результаты второго блока матчей 1/16 финала Лиги конференций

Завершились матчи второго блока 1/16 финала Лиги конференций, стартовавшие в 23:00 по московскому времени.
Швейцарский «Серветт» сыграл вничью с болгарским «Лудогорцем» со счётом 0:0. Ответная встреча состоится 22 февраля.
Загребское «Динамо» выиграло у севильского «Бетиса» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий Бруно Петкович. Ответная встреча состоится 22 февраля.
Норвежский «Будё-Глимт» сыграл вничью с «Аяксом» со счётом 2:2. В этой встрече дубль оформил полузащитник норвежского клуба Альберт Грёнбек. В составе «Аякса» отличились хавбеки Бранко ван ден Бомен и Стивен Бергёйс. Ответная встреча состоится 22 февраля.
«Маккаби» из Хайфы со счётом 1:0 одержал победу в матче с бельгийским «Гентом». Голом отметился нападающий Францди Пьерро. Ответная встреча состоится 21 февраля.
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