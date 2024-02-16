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Результаты второго блока матчей 1/16 финала Лиги конференций

Результаты второго блока матчей 1/16 финала Лиги конференций
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Завершились матчи второго блока 1/16 финала Лиги конференций, стартовавшие в 23:00 по московскому времени.

Швейцарский «Серветт» сыграл вничью с болгарским «Лудогорцем» со счётом 0:0. Ответная встреча состоится 22 февраля.

Лига конференций . 1/16 финала. 1-й матч
15 февраля 2024, четверг. 23:00 МСК
Серветт
Женева, Швейцария
Окончен
0 : 0
Лудогорец
Разград, Болгария

Загребское «Динамо» выиграло у севильского «Бетиса» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий Бруно Петкович. Ответная встреча состоится 22 февраля.

Лига конференций . 1/16 финала. 1-й матч
15 февраля 2024, четверг. 23:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
0 : 1
Динамо З
Загреб, Хорватия
0:1 Петкович – 75'    

Норвежский «Будё-Глимт» сыграл вничью с «Аяксом» со счётом 2:2. В этой встрече дубль оформил полузащитник норвежского клуба Альберт Грёнбек. В составе «Аякса» отличились хавбеки Бранко ван ден Бомен и Стивен Бергёйс. Ответная встреча состоится 22 февраля.

Лига конференций . 1/16 финала. 1-й матч
15 февраля 2024, четверг. 23:00 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
2 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
0:1 Грёнбек – 16'     0:2 Грёнбек – 64'     1:2 ван ден Бомен – 90+1'     2:2 Бергёйс – 90+7'    
Удаления: нет / Бёртуфт – 90'

«Маккаби» из Хайфы со счётом 1:0 одержал победу в матче с бельгийским «Гентом». Голом отметился нападающий Францди Пьерро. Ответная встреча состоится 21 февраля.

Лига конференций . 1/16 финала. 1-й матч
15 февраля 2024, четверг. 23:00 МСК
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
Окончен
1 : 0
Гент
Гент, Бельгия
1:0 Пьерро – 65'    
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