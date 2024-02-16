Ветеран «Спартака» Ловчев отреагировал на новость о международном розыске Промеса

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на новость о международном розыске нидерландского нападающего «Спартака» Квинси Промеса. Напомним, нидерландца приговорили к 7,5 года тюремного заключения по двум уголовным делам. Шесть лет тюрьмы Промес получил за контрабанду крупной партии наркотиков, ещё полтора года — за поножовщину с двоюродным братом.

«Сейчас есть приговор суда и возможность апелляции, которой Промес воспользуется. Голландский суд решил, что виновен. Но у меня не укладывается в голове образ Промеса в России с тем, что ему вменяют сейчас в Голландии. Я знаю Промеса, который в России в «Спартаке» и вёл себя нормально, и играл так, что претензий нет и быть не может», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.