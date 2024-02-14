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Суд над футболистом Спартака Квинси Промесом, тюремный приговор, подробности, что с ним будет, новости онлайн, реакция

Громкое дело Промеса набирает обороты. Звезду «Спартака» правда посадят в тюрьму? LIVE
Кирилл Закатченко
Громкое дело Промеса. LIVE
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Следим за последними новостями. Их немало.

Друзья, всем привет. Последние пару лет вокруг «Спартака» разворачивается настоящая детективная история. Главная звезда красно-белых — Квинси Промес — стал фигурантом двух уголовных дел на родине, в Нидерландах. Первое касалось конфликта, в ходе которого нападающий атаковал родственника с ножом. Второе связано с обвинениями в адрес Квинси в причастности к контрабанде крупного объёма наркотиков.

Новости появляются быстро и в большом количестве. Все подробности истории Промеса, её последствия для «Спартака» и реакция крупных футбольных фигур и специалистов — в нашем онлайн-материале. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

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📊 Что нужно делать «Спартаку» с Промесом? Опрос ⚡️ Промеса должны арестовать, если он появится в стране Евросоюза
Live Кирилл Закатченко

📊 Что нужно делать «Спартаку» с Промесом? Опрос

Время для опроса. Как вы думаете, что нужно делать руководству красно-белых в сложившейся ситуации?

17:37 Кирилл Закатченко

☝️ Квинси обжалует приговор по делу о контрабанде наркотиков

Квинси Промес обжалует приговор по делу о контрабанде наркотиков. Об этом информирует журналист Уэсли Мейер со ссылкой на адвоката футболиста Роберта Малевича.

17:36 Кирилл Закатченко

⚡️ Промеса должны арестовать, если он появится в стране Евросоюза

А вот ещё одна очень важная деталь. Как только Промес окажется в стране Евросоюза или любом другом государстве, с которым у Нидерландов заключено взаимное соглашение об экстрадиции, его должны арестовать местные правоохранительные органы. Соответствующее постановление вынес суд.

17:30 Кирилл Закатченко

👇 А вот подробности того, что произошло. И того, что будет дальше.

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