Громкое дело Промеса набирает обороты. Звезду «Спартака» правда посадят в тюрьму? LIVE

Друзья, всем привет. Последние пару лет вокруг «Спартака» разворачивается настоящая детективная история. Главная звезда красно-белых — Квинси Промес — стал фигурантом двух уголовных дел на родине, в Нидерландах. Первое касалось конфликта, в ходе которого нападающий атаковал родственника с ножом. Второе связано с обвинениями в адрес Квинси в причастности к контрабанде крупного объёма наркотиков.
Новости появляются быстро и в большом количестве. Все подробности истории Промеса, её последствия для «Спартака» и реакция крупных футбольных фигур и специалистов — в нашем онлайн-материале. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!
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☝️ Квинси обжалует приговор по делу о контрабанде наркотиков
Квинси Промес обжалует приговор по делу о контрабанде наркотиков. Об этом информирует журналист Уэсли Мейер со ссылкой на адвоката футболиста Роберта Малевича.
⚡️ Промеса должны арестовать, если он появится в стране Евросоюза
А вот ещё одна очень важная деталь. Как только Промес окажется в стране Евросоюза или любом другом государстве, с которым у Нидерландов заключено взаимное соглашение об экстрадиции, его должны арестовать местные правоохранительные органы. Соответствующее постановление вынес суд.
👇 А вот подробности того, что произошло. И того, что будет дальше.