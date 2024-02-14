Громкое дело Промеса набирает обороты. Звезду «Спартака» правда посадят в тюрьму? LIVE

Друзья, всем привет. Последние пару лет вокруг «Спартака» разворачивается настоящая детективная история. Главная звезда красно-белых — Квинси Промес — стал фигурантом двух уголовных дел на родине, в Нидерландах. Первое касалось конфликта, в ходе которого нападающий атаковал родственника с ножом. Второе связано с обвинениями в адрес Квинси в причастности к контрабанде крупного объёма наркотиков.

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