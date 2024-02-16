Адвокат фаната Косова: действия французского суда противоречили всем человеческим правам

Адвокат Ален Дюфло, представляющий интересы фаната «Спартака» Павла Косова, задержанного в 2018 году и осуждённого на 10 лет за беспорядки во время Евро-2016, рассказал, как он добивался амнистии для своего клиента.

«Я добивался амнистии Павла Косова два года. Расскажу о самом тяжёлом периоде. Просить о досрочном освобождении можно только после пяти лет заключения. Два года назад я написал письмо президенту Макрону с просьбой об амнистии. Ходатайство было отклонено, но ответа пришлось ждать целый год. Обычно ответ на подобные запросы занимает четыре месяца.

В апреле прошлого года я подал повторное ходатайство о досрочном освобождении. Решение суда должно было поступить в июле, но его не было. Тогда я решил написать письмо на имя председателя Верховного суда Франции, потому что те действия были просто-напросто незаконны и противоречили всем человеческим правам. Мне удалось созвониться с председателем суда и получить извинения за затяжку дела. Знакомьтесь, такое у нас французское правосудие (смеётся). Этот период действительно заставил меня понервничать», – сказал Дюфло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, Косов был задержан в Германии и переведён во французскую тюрьму по делу о массовых беспорядках на Евро-2016 и покушении на жизнь британского фаната, который остался парализован. Сегодня, 16 февраля, стало известно, что Косов досрочно вышел на свободу.