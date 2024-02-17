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«Брентфорд» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 15:30

«Брентфорд» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 15:30
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Сегодня, 17 февраля, состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Ливерпуль». Команды будут играть на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде, Англия. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 15:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матче первого круга чемпионата Англии между сегодняшними соперниками сильнее оказался «Ливерпуль», добившийся разгромной победы со счётом 3:0. В той игре дублем отметился Мохамед Салах и один мяч был в активе Диогу Жоты.

После 24 сыгранных туров подопечные Юргена Клоппа возглавляют турнирную таблицу чемпионата. В активе мерсисайдцев 54 очка. «Брентфорд» набрал 25 очков и расположился на 14-м месте.

Турнирная таблица АПЛ
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