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Экс-игрок ЦСКА Седрик Гогуа стал футболистом «Шинника»

Экс-игрок ЦСКА Седрик Гогуа стал футболистом «Шинника»
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Бывший защитник московского ЦСКА Седрик Гогуа официально стал игроком ярославского «Шинника». Контракт с футболистом рассчитан до конца нынешнего сезона.

Фото: ФК «Шинник»

Напомним, Гогуа выступал в составе ЦСКА с 2019 по 2021 год. Также ивуарийский футболист играл за сербский «Партизан», латвийскую «Ригу», «Кайрат», «СКА-Хабаровск», «Тамбов», волгоградский «Ротор» и другие команды. С февраля по март 2022 года 29-летний футболист представлял казахстанский «Туран». В 2023 году Гогуа выступал за таджикскую команду «Истиклол».

Напомним, «Шинник» после 20 сыгранных туров Мелбет Первой лиги располагается на 13-м месте в турнирной таблице. Ярославцы набрали 24 очка. На первой строчке находится махачкалинское «Динамо», набравшее 37 очков.

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