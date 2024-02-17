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«Торпедо» подписал защитника Андрея Костина, который ранее играл за «Сатурн»

«Торпедо» подписал защитника Андрея Костина, который ранее играл за «Сатурн»
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Московское «Торпедо» подписал защитника Андрея Костина, который ранее в этом сезоне играл за «Сатурн».

«Андрей Костин— игрок «Торпедо»! Контракт с 21-летним защитником рассчитан на полтора года с опцией продления ещё на один. На сборе в ОАЭ Андрей отметился одним забитым мячом. Добро пожаловать в наш клуб!», — сообщает пресс-служба клуба.

Костин является воспитанником «Сатурна» и «Чертаново». Затем играл за «Пионер», «Сатурн-2», «Знамя» и «Сатурн». В нынешнем сезоне 21-летний россиянин сыграл за раменскую команду 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, игрок не имеет рыночной стоимости, а его пиковая цена составляла € 100 тыс.

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