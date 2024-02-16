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Валерий Громыко покинул «Торпедо»

Валерий Громыко покинул «Торпедо»
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Московское «Торпедо» на своём официальном сайте объявило об уходе Валерия Громыко из клуба. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Валера, благодарим тебя за победы и самоотдачу на поле! Желаем успехов!» — написала пресс-служба автозаводцев в клубных соцсетях.

Полузащитник присоединился к команде в сентябре 2023 года. За первую часть сезона он провёл 11 матчей, сделал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего белорусского футболиста в € 800 тыс.

До «Торпедо» Громыко выступал за тульский «Арсенал» и ряд клубов из Беларуси (БАТЭ, солигорский «Шахтёр» и ФК Минск). Также на его счету 13 матчей и один забитый мяч за основную сборную Беларуси.

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