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«Мы находимся в хорошем моменте». Игрок «Арсенала» Хаверц — о победе в матче с «Бёрнли»

«Мы находимся в хорошем моменте». Игрок «Арсенала» Хаверц — о победе в матче с «Бёрнли»
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Полузащитник «Арсенала» Кай Хаверц высказался о текущей форме «канониров» после победы в минувшем матче 25-го тура чемпионата Англии с «Бёрнли» (0:5), в котором немец отметился голом.

Англия - Премьер-лига . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
0 : 5
Арсенал
Лондон
0:1 Эдегор – 4'     0:2 Сака – 41'     0:3 Сака – 47'     0:4 Троссард – 66'     0:5 Хаверц – 78'    

«Мы находимся в хорошем моменте, мы выиграли все игры 2024 года, так что это приятно. За этим стояла тяжёлая работа, и впереди ещё много сложных игр. Мы должны проделать большую работу.

Нам хотелось очень здорово начать игру с «Бёрнли». Ранний гол был крайне важен для нас. Мы забили несколько отличных мячей и довольны победой», — приводит слова Хаверца BBC.

Напомним, после 25 туров английской Премьер-лиги подопечные Микеля Артеты набрали 55 очков и на текущий момент располагаются на второй строчке, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на два очка.

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