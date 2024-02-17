«Мы находимся в хорошем моменте». Игрок «Арсенала» Хаверц — о победе в матче с «Бёрнли»

Полузащитник «Арсенала» Кай Хаверц высказался о текущей форме «канониров» после победы в минувшем матче 25-го тура чемпионата Англии с «Бёрнли» (0:5), в котором немец отметился голом.

«Мы находимся в хорошем моменте, мы выиграли все игры 2024 года, так что это приятно. За этим стояла тяжёлая работа, и впереди ещё много сложных игр. Мы должны проделать большую работу.

Нам хотелось очень здорово начать игру с «Бёрнли». Ранний гол был крайне важен для нас. Мы забили несколько отличных мячей и довольны победой», — приводит слова Хаверца BBC.

Напомним, после 25 туров английской Премьер-лиги подопечные Микеля Артеты набрали 55 очков и на текущий момент располагаются на второй строчке, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на два очка.