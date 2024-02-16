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Тренер «Арсенала» Артета: обожаю Хаверца, мы им восхищаемся

Тренер «Арсенала» Артета: обожаю Хаверца, мы им восхищаемся
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался в адрес полузащитника команды Кая Хаверца. Испанский специалист высоко оценил влияние немецкого футболиста, который на старте сезона подвергался критике со стороны экспертов и фанатов, на игру лондонского клуба.

«Я обожаю Кая Хаверца. Мы все восхищаемся его игровыми и человеческими качествами, всем, что он даёт нашей команде. Он защищает собственную штрафную, а затем атакует в чужой штрафной – это фантастика. Я очень доволен им и его отношением к делу», – приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, Хаверц перешёл в «Арсенал» из «Челси» минувшим летом за € 75 млн. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн. В нынешнем сезоне Кай принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых ему удалось забить шесть голов и сделать одну результативную передачу.

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