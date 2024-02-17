«Манчестер Сити» благодаря голу на последних минутах вырвал ничью в матче с «Челси»

Сегодня, 17 февраля, прошёл матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Челси». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере, Англия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:1. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 42-й минуте матча Коул Палмер сделал длинный пас по флангу, Николас Джексон продвинулся вперёд и прострелил в штрафную. Рахим Стерлинг принял мяч, классно убрал Кайла Уолкера и пробил точно в дальний угол. На 83-й минуте Уолкер откликнулся на подачу Бернарду Силвы и пробил с лёта — Аксель Дисаси принял удар на себя. Родриго Фернандес забрал подбор и нанёс удар с линии штрафной — мяч попал в колено Трево Чалобы и влетел под перекладину.

На данный момент после 25 сыгранных матчей АПЛ «Манчестер Сити» располагается на третьей строчке с 53 очками. «Челси» находится на 10-м месте с 35 очками.