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Гол Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Нант» в 22-м туре Лиги 1

Гол Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Нант» в 22-м туре Лиги 1
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Завершился матч 22-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «ПСЖ» и «Нант». Игра проходила на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте. В качестве главного арбитра встречи выступил Жером Бризар. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу французского гранда.

На 60-й минуте счёт в матче открыл защитник «ПСЖ» Лукас Эрнандес. На 78-й минуте нападающий Килиан Мбаппе удвоил преимущество своей команды, забив гол с пенальти.

После 22 матчей чемпионата Франции парижский клуб набрал 53 очка и занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Ниццы» на 14 очков. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Лиге 1 «Нант» заработал 22 очка и расположился на 13-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 15-го тура. В той встрече парижане обыграли «Нант» со счётом 2:1.

Франция - Лига 1 . 22-й тур
17 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
Нант
Нант
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Эрнандес – 60'     0:2 Мбаппе – 78'    
Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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