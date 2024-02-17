Ибраима Конате: Мбаппе в «Ливерпуле»? Мы все понимаем, куда он перейдёт

Защитник «Ливерпуля» и сборной Франции Ибраима Конате прокомментировал слухи о том, что нападающий «ПСЖ» и французской национальной команды Килиан Мбаппе может перейти в стан мерсисайдцев.

«Ребята, вы действительно думаете, что он перейдёт сюда? Мы все прекрасно знаем, куда уйдёт Килиан!», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, действующий контракт Мбаппе с парижским клубом заканчивается грядущим летом. Ранее Романо сообщил, что французский нападающий сообщил руководству «ПСЖ», а также партнёрам по команде, что покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

Согласно последним сведениям, Мбаппе близок к заключению трудового соглашения с мадридским «Реалом». Подчёркивается, что президент «сливочных» Флорентино Перес уже сообщил тренерскому штабу, что француз присоединится к команде грядущим летом.