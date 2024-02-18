Тимощук — об уровне Кубка Азии: скажем так, не европейский

Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук поделился впечатлениями от завершившегося Кубка Азии.

«Мы ожидали, что уровень футбола, скажем так, не европейский, не максимально приближенный к лучшим командам мира. Но в азиатских сборных есть хорошие футболисты, которые играют в крепких европейских клубах.

Для меня фаворитами этого турнира были в первую очередь Япония и Иран, но чемпионат всё-таки домашний для Катара. И катарцы своим настроем, своей самоотдачей и в некоторых моментах везением смогли вырвать победу в Кубке Азии уже второй раз подряд», – приводят слова Тимощука «Известия».

Напомним, 10 февраля завершился финальный матч Кубка Азии, в котором встречались сборные Иордании и Катара. Команды играли на стадионе «Лусаил Айконик» в городе Лусаил, Катар. Хозяева турнира одержали победу со счётом 3:1.