Бернарду Силва может перейти в «ПСЖ» по окончании сезона

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силва в предстоящее трансферное окно может стать игроком «ПСЖ», сообщает Telefoot.

По информации источника, французский клуб будет принимать активные попытки по приобретению 29-летнего хавбека. Отмечается, что сам игрок заинтересован в смене клуба. Португалец уже давал своё согласие на переход в «ПСЖ» минувшим летом, однако тогда английский клуб заблокировал возможный трансфер.

Силва выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. С «горожанами» португалец завоевал 16 трофеев, в том числе победил в Лиге чемпионов УЕФА.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «горожан» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.