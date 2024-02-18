Камавинга не сыграет с «Севильей» из-за перебора жёлтых карточек

Полузащитник «Реала» Эдуарду Камавинга получил жёлтую карточку с «Райо Вальекано» в матче 25-го тура Примеры. Этот «горчичник» стал для хавбека пятым в нынешнем сезоне чемпионата Испании. Таким образом, француз пропустит следующую игру своей команды в Ла Лиге.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

Камавинга выступает за «Реал» с 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «сливочных» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.

«Реал» на данный момент лидирует в чемпионате Испании. Подопечные Карло Анчелотти набрали 62 очка и опережают идущую второй «Жирону» на шесть баллов. Матч с «Севильей» состоится через неделю — в воскресенье, 25 февраля.