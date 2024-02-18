Камавинга не сыграет с «Севильей» из-за перебора жёлтых карточек

Полузащитник «Реала» Эдуарду Камавинга получил жёлтую карточку с «Райо Вальекано» в матче 25-го тура Примеры. Этот «горчичник» стал для хавбека пятым в нынешнем сезоне чемпионата Испании. Таким образом, француз пропустит следующую игру своей команды в Ла Лиге.
Камавинга выступает за «Реал» с 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «сливочных» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.
«Реал» на данный момент лидирует в чемпионате Испании. Подопечные Карло Анчелотти набрали 62 очка и опережают идущую второй «Жирону» на шесть баллов. Матч с «Севильей» состоится через неделю — в воскресенье, 25 февраля.
- 18 февраля 2024
-
22:09
-
22:01
-
22:00
-
21:54
-
21:47
-
21:46
-
21:46
-
21:33
-
21:25
-
21:23
-
21:16
-
21:10
-
20:56
-
20:55
-
20:43
-
20:39
-
20:27
-
20:18
-
20:11
-
20:08
-
19:57
-
19:49
-
19:45
-
19:41
-
19:38
-
19:30
-
19:23
-
19:20
-
19:12
-
19:06
-
18:56
-
18:52
-
18:52
-
18:48
-
18:37