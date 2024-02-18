Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Камавинга не сыграет с «Севильей» из-за перебора жёлтых карточек

Камавинга не сыграет с «Севильей» из-за перебора жёлтых карточек
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Реала» Эдуарду Камавинга получил жёлтую карточку с «Райо Вальекано» в матче 25-го тура Примеры. Этот «горчичник» стал для хавбека пятым в нынешнем сезоне чемпионата Испании. Таким образом, француз пропустит следующую игру своей команды в Ла Лиге.

Испания - Примера . 25-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Хоселу – 3'     1:1 де Томас – 27'    
Удаления: нет / Карвахаль – 90+5'
Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Камавинга выступает за «Реал» с 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «сливочных» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.

«Реал» на данный момент лидирует в чемпионате Испании. Подопечные Карло Анчелотти набрали 62 очка и опережают идущую второй «Жирону» на шесть баллов. Матч с «Севильей» состоится через неделю — в воскресенье, 25 февраля.

Испания - Примера . 26-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Севилья
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная таблица Примеры - 2023/2024
Материалы по теме
Фото
Игрок «Реала» Карвахаль за три минуты получил две жёлтые в игре с «Райо Вальекано»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android