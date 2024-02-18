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Игрок «Реала» Карвахаль за три минуты получил две жёлтые в игре с «Райо Вальекано»

Игрок «Реала» Карвахаль за три минуты получил две жёлтые в игре с «Райо Вальекано»
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Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль за три минуты получил две жёлтые карточки в игре 25-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано» (1:1).

Фото: Кадр из трансляции

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Карвахаль появился в матче на 75-й минуте, выйдя на замену. А в самом конце игры испанец на 90+3-й минуте получил «горчичник» за споры с главным арбитром Алехандро Муньисом Руисом. Уже через две минуты Карвахаль совершил отмашку, ударив локтём Кике Переса, за что получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Таким образом, Даниэль пропустит домашний матч 26-го тура Примеры с «Севильей», который пройдёт 25 февраля.

Напомним, сегодня в рамках матча 25-го тура Примеры мадридцы сыграли вничью с «Райо Вальекано» со счётом 1:1. По голу забили Хоселу и Рауль де Томас. На данный момент после 25 сыгранных матчей испанской Примеры мадридский «Реал» является лидером чемпионата с 62 очками.

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