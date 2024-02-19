Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В «Баварии» высказались о возможном увольнении Томаса Тухеля

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен ответил на вопрос о будущем немецкого специалиста Томаса Тухеля в мюнхенском клубе.

«Очень плохие ощущения после матча. Сегодня характер взял верх над мастерством. Будет ли Тухель тренером «Баварии» на следующей неделе? Конечно», – приводит слова Дризена журналист Патрик Штрассер в соцсетях.

В воскресенье, 18 февраля, «Бавария» на выезде уступила «Бохуму» в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги — 2:3. Мюнхенская команда потерпела уже шестое поражение в нынешнем сезоне. Подопечные Тухеля проиграли последние три матча.

После 22 туров немецкой Бундеслиги «Бавария» набрала 50 очков и занимает второе место. Отставание мюнхенцев от лидирующего «Байера» составляет восемь очков.

Футболистка «Баварии» забыла надеть шорты перед матчем: