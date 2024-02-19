«Сочи» расторг контракт с Юргановым, футболист перейдёт в «Факел» — источник

Футбольный клуб «Сочи» расторг контракт по соглашению сторон и без дополнительных выплат с центральным защитником Игорем Юргановым, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, Юрганов станет игроком воронежского «Факела». Соглашение будет рассчитано на 1,5 года.

30-летний Юрганов выступал за «Сочи» с 2021 года. Его контракт с сочинцами был рассчитан до июня 2024 года. Transfermarkt оценивает его в € 600 тыс.

После завершения первой части Российской Премьер-Лиги «Сочи» набрал 11 очков и на текущий момент занимает 18-е место, отставая от 12-й строчки, гарантирующей сохранение прописки в РПЛ, на восемь очков. «Факел» набрал 21 очко и расположился на 11-й позиции.