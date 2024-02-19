Отношения между Киммихом и Тухелем испортились окончательно — Bild

Отношения между главным тренером «Баварии» Томасом Тухелем и футболистом мюнхенского клуба Йозуа Киммихом испортились окончательно, игрок всерьёз задумался об уходе. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, ещё прошлым летом Киммих чувствовал себя обделённым, когда Тухель решил найти и приобрести опорного полузащитника, который стал бы одним из главных игроков в команде. При Юлиане Нагельсмане Йозуа был практически негласным помощником тренера, но с приходом Томаса Киммих этот статус утратил.

Напомним, после матча 22-го тура Бундеслиги с «Бохумом» (2:3) Йозуа чуть не подрался с помощником главного тренера мюнхенцев Жолтом Лёвом. За «Баварию» Киммих выступает с 2015 года. В этом сезоне полузащитник провёл за мюнхенцев 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами.

Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн. После 22 туров немецкой Бундеслиги «Бавария» набрала 50 очков и занимает второе место. Отставание мюнхенцев от лидирующего «Байера» составляет восемь очков.