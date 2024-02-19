Комбаров высказался о влиянии агента Андреева на комплектование состава «Спартака-2»

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Комбаров ответил на вопрос о влиянии футбольного агента Павла Андреева на комплектование состава второй команды красно-белых.

«Да, некоторые ребята действительно перешли в «Спартак-2» из «Звезды». Мы знаем их возможности и качества. Но здесь важно отметить, что в «Звезде» эти ребята были собраны со всей России и из соседних республик, это талантливые и перспективные футболисты, которые вошли в наш шорт-лист и в итоге подписали контракты.

Для меня при приглашении игрока на первый план выходит его качество, команде нужна здоровая конкуренция. Что же касается Павла Андреева, то я с ним работаю уже 20 лет, знаю его очень хорошо. Это человек, который болеет футболом, который хочет развивать молодых игроков и видеть их будущие успехи», — приводит слова Комбарова «Матч ТВ».

Напомним, 25 декабря московский «Спартак» объявил о возрождении второй команды. Проект «Спартака-2» будет разморожен после двухлетней паузы. Команду заявят во Вторую лигу.

Дмитрию Комбарову 37 лет. Он выступал в составе московского «Спартака» с 2010 по 2019 год. За красно-белых Дмитрий в общей сложности провёл 272 матча во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 26 забитых мячей и 42 результативные передачи. Вместе с красно-белыми он завоевал два трофея. В 2017-м Комбаров стал чемпионом России в составе москвичей.