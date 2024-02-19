Тренер «Спартака-2» Дмитрий Комбаров рассказал, удалось ли ему убить в себе футболиста

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Комбаров, ранее выступавший за основную команду красно-белых, рассказал о том, удалось ли ему убить в себе футболиста.

«Сложно давать такую оценку самому себе, потому что она не будет объективной. Я могу сказать, что убил в себе игрока, а со стороны может показаться иначе, с чем я не раз сталкивался, когда мои близкие и товарищи говорили, что по-прежнему веду себя как футболист.

Я уже продолжительное время сконцентрирован на работе тренером, понимаю, как это делается, какие применяются механизмы. Понятно, что ещё многому предстоит научиться, нужно набираться опыта, но к работе я адаптирован. Сегодня я не думаю, что когда-то был футболистом, — это уже в прошлом.

Да, у меня была хорошая футбольная история, становился чемпионом России, играл за сборную на чемпионатах мира и Европы, но теперь это перевёрнутая страница в моей летописи. Говорю так и думаю, что, видимо, я всё же убил в себе футболиста (смеётся)», — приводит слова Комбарова «Матч ТВ».

Напомним, 25 декабря московский «Спартак» объявил о возрождении второй команды. Проект «Спартака-2» будет разморожен после двухлетней паузы. Команду заявят во Вторую лигу.

Дмитрию Комбарову 37 лет. Он выступал в составе московского «Спартака» с 2010 по 2019 год. За красно-белых Дмитрий в общей сложности провёл 272 матча во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 26 забитых мячей и 42 результативные передачи. Вместе с красно-белыми он завоевал два трофея. В 2017-м Комбаров стал чемпионом России в составе москвичей.