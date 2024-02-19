«Ахмат» может подписать хавбека АПОЭЛа Далсиу

Грозненский «Ахмат» заинтересован в переходе хавбека АПОЭЛа Далсиу. Об этом сообщает Protathlima.

По сведениям источника, киприоты уже получили предложение о трансфере 27-летнего африканца из Гвинеи-Бисау от российского клуба. Но они не стали давать окончательный ответ грозненцам. АПОЭЛ взял время на размышление.

В нынешнем сезоне Далсиу принял участие в 27 матчах во всех официальных матчах. Ему удалось записать на свой счёт три забитых мяча и пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника АПОЭЛа в € 1 млн. Действующий трудовой договор футболиста из Гвинеи-Бисау с киприотами рассчитан до конца мая текущего года.

Напомним, «Ахмат» после 18 сыгранных туров в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024 занимает 13-е место в турнирной таблице. Грозненцев отделяет четыре очка от зоны прямого вылета.