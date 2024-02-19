Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Астон Вилла» заинтересована в подписании полузащитника сборной Израиля

«Астон Вилла» заинтересована в подписании полузащитника сборной Израиля
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Зальцбурга» и сборной Израиля Оскар Глух может перейти в «Астон Виллу». Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, боссы английского клуба в ближайшее время выйдут с предложением по 19-летнему футболисту на представителей «Зальцбурга». Тренерский штаб «виллан» хочет видеть молодого игрока в своей команде к началу предсезонной подготовки.

Глух перешёл в «Зальцбург» из «Маккаби Тель-Авив» минувшим летом за € 7 млн. В текущем сезоне полузащитник провёл за австрийский клуб 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешней командой действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Материалы по теме
Отказавшийся от перехода в «Зенит» летом Дзаньоло может вернуться в Италию из АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android