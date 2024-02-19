Стукалов: не думаю, что Дзюба сядет на лавку после прихода Хамулича. Это взрывоопасно

Бывший главный тренер «Уфы», «Ротора», «Велеса» и «Сокола» Алексей Стукалов ответил на вопрос, считает ли он переход Саида Хамулича в «Локомотив» осознанием железнодорожников о необходимости замены Артёма Дзюбы.

«Они могут использовать разные игровые модели в зависимости от того, что хочет видеть тренер. Не думаю, что Дзюба сядет на лавку. Это очень взрывоопасная тема (смеётся). У Дзюбы были хорошие матчи [в первой части сезона]. Если у него с Галактионовым есть хороший контакт, возможно, Хамулич пришёл на какую-то игровую вариацию. Я бы это изначально обговорил», – сказал Стукалов в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

В минувшем январе железнодорожники арендовали Хамулича у «Тулузы» до конца нынешнего сезона.

Напомним, в нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. В свою очередь, Хамулич сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых сделал один ассист.