Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стукалов: не думаю, что Дзюба сядет на лавку после прихода Хамулича. Это взрывоопасно

Стукалов: не думаю, что Дзюба сядет на лавку после прихода Хамулича. Это взрывоопасно
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Уфы», «Ротора», «Велеса» и «Сокола» Алексей Стукалов ответил на вопрос, считает ли он переход Саида Хамулича в «Локомотив» осознанием железнодорожников о необходимости замены Артёма Дзюбы.

«Они могут использовать разные игровые модели в зависимости от того, что хочет видеть тренер. Не думаю, что Дзюба сядет на лавку. Это очень взрывоопасная тема (смеётся). У Дзюбы были хорошие матчи [в первой части сезона]. Если у него с Галактионовым есть хороший контакт, возможно, Хамулич пришёл на какую-то игровую вариацию. Я бы это изначально обговорил», – сказал Стукалов в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

В минувшем январе железнодорожники арендовали Хамулича у «Тулузы» до конца нынешнего сезона.

Напомним, в нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. В свою очередь, Хамулич сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых сделал один ассист.

Материалы по теме
Алексей Стукалов: «Зенит» достаточно усилился, чтобы бороться за чемпионство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android