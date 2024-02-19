Стукалов: отправление Соболева на лавку будет вредительством Абаскаля в сторону россиян

Бывший главный тренер «Уфы», «Ротора», «Велеса» и «Сокола» Алексей Стукалов заявил, что отправление нападающего «Спартака» Александра Соболева на лавку будет вредительством главного тренера команды Гильермо Абаскаля в сторону россиян.

— Отправление Соболева на лавку будет вредительством Абаскаля в сторону российских игроков?

— Да, я тоже так считаю. Соболев и на турнире в ОАЭ прилично выглядел. Моё мнение, что он должен играть. Но это моё мнение, — сказал Стукалов в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Напомним, Соболев перешёл в «Спартак» из самарских «Крыльев Советов» летом 2020 года. За этот период 26-летний футболист принял участие в 123 матчах во всех турнирах, в которых отметился 54 голами и 29 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.