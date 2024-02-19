Гурцкая заявил, что Каррера попросил в чемпионский сезон купить Марио Фернандеса у ЦСКА

Популярный футбольный агент Тимур Гурцкая высказался об усилении московского «Спартака» в чемпионский сезон.

«В ноябре или когда-то в эти даты была пауза на игры сборных. Массимо Каррера тогда сказал: «Либо вы привозите мне нужных игроков до начала сбора, или через неделю нагрузок они мне уже будут не нужны». Он назвал только две русские фамилии — Самедов и Марио Фернандес. По последнему мы сделали попытку, разумеется, нас послали, дальше разговор не пошёл. Самедова он хотел и получил», – сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, в последний раз «Спартак» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги в сезоне-2016/2017. Тогда команду возглавлял Массимо Каррера. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги лидирует «Краснодар» — 38 очков за 18 матчей. «Спартак» же занимает пятое место, набрав 30 очков за аналогичное количество игр. На втором месте располагается «Зенит» — 36 очков за 18 встреч. Замыкает тройку московское «Динамо», у которого 32 очка.