Юран подтвердил переход Кучаева из ЦСКА в «Пари НН»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран подтвердил переход в свою команду из столичного ЦСКА полузащитника Константина Кучаева.

«Точка в переговорах поставлена. Клубы обо всём договорились. Кучаев — игрок «Пари НН». Условия перехода — аренда до конца сезона. Во вторник вечером он прилетает в Абу-Даби из Стамбула и присоединится к нашей команде», — сообщил Юран корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В нынешнем сезоне Кучаев провёл 15 матчей за ЦСКА во всех турнирах, но только один — целиком. В ноябре игрок перенёс мышечное повреждение и два последних матча года провёл в запасе.

Ранее «Чемпионат» сообщал о том, что 25-летний полузащитник ЦСКА Константин Кучаев продолжит карьеру в «Пари Нижний Новгород».