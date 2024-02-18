Константин Кучаев перешёл из ЦСКА в «Пари НН»

25-летний полузащитник ЦСКА Константин Кучаев продолжит карьеру в «Пари Нижний Новгород». Как сообщил корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко источник, знакомый с ситуацией, стороны уже достигли соглашения о переходе футболиста на правах аренды до конца сезона. Игрок прибудет в расположение команды Сергея Юрана в Объединённых Арабских Эмиратах 20 февраля.

Кучаев стал уже третьим экс-армейцем, пополнившим «Пари НН» этой зимой. Ранее нижегородский клуб арендовал полузащитников Константина Марадишвили у «Локомотива» и Никиту Ермакова у ЦСКА.

В нынешнем сезоне Кучаев провёл 15 матчей за ЦСКА во всех турнирах, но только один — целиком. В ноябре игрок перенёс мышечное повреждение и два последних матча года провёл в запасе.