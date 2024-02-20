«Бавария» рассматривает Себастьяна Хёнеса из «Штутгарта» на пост тренера — Фалк

Мюнхенская «Бавария» рассматривает Себастьяна Хёнеса из «Штутгарта» на должность главного тренера команды. При этом Себастьян — племянник Ули Хёнесса, который является членом наблюдательного совета мюнхенцев, сообщает журналист Кристиан Фалк в соцсети Х (ранее Twitter).

Себастьян Хёнес был главным тренером в молодёжных командах «РБ Лейпциг» и «Баварии», а также в основной команде «Хоффенхайма». Сейчас под его руководством «Штутгарт» после 22 сыгранных матчей Бундеслиги располагается на третьем месте с 46 очками. «Бавария» — вторая с 50 набранными очками.

Напомним, в последнее время появляется всё больше слухов об уходе Томаса Тухеля, который возглавляет «Баварию» с марта прошлого года. Тогда немецкий специалист неожиданно сменил на этом посту соотечественника, Юлиана Нагельсмана. Тухель выиграл с мюнхенцами Бундеслигу в сезоне-2022/2023.