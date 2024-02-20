Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» рассматривает Себастьяна Хёнеса из «Штутгарта» на пост тренера — Фалк

«Бавария» рассматривает Себастьяна Хёнеса из «Штутгарта» на пост тренера — Фалк
Аудио-версия:
Комментарии

Мюнхенская «Бавария» рассматривает Себастьяна Хёнеса из «Штутгарта» на должность главного тренера команды. При этом Себастьян — племянник Ули Хёнесса, который является членом наблюдательного совета мюнхенцев, сообщает журналист Кристиан Фалк в соцсети Х (ранее Twitter).

Себастьян Хёнес был главным тренером в молодёжных командах «РБ Лейпциг» и «Баварии», а также в основной команде «Хоффенхайма». Сейчас под его руководством «Штутгарт» после 22 сыгранных матчей Бундеслиги располагается на третьем месте с 46 очками. «Бавария» — вторая с 50 набранными очками.

Напомним, в последнее время появляется всё больше слухов об уходе Томаса Тухеля, который возглавляет «Баварию» с марта прошлого года. Тогда немецкий специалист неожиданно сменил на этом посту соотечественника, Юлиана Нагельсмана. Тухель выиграл с мюнхенцами Бундеслигу в сезоне-2022/2023.

Материалы по теме
Антонио Конте заинтересован в работе в «Баварии» — Кристиан Фалк
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android